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Лечение алкоголизма в Брянске: кодирование и вывод из запоя

Чаще всего люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией не считают себя больными и как следствие отказываются от лечения. Не отчаивайтесь! Обратитесь к нам. Мы поможем и научим как настроить близкого вам человека на лечение и создать условия для скорейшего отказа от приёма алкоголя, наркотиков .

• лечение алкоголизма

• помощь при наркомании, токсикомании

• а также: депрессии, неврозы, невротические расстройства, нарушения сна.

• Выезд на дом, амбулаторная помощь:

• Вывод из запоя, купирование похмельного соcтояния и послепохмельных расстройств

• Детоксикационная программа

• Методы опосредованной противорецидивной терапии (кодирование, «торпедо», «эспераль» , «химзащита», «таламолицин», «аквилонг»). Эмоционально стрессовая гипнотерапия

• Госпитализация в специализированные стационары

Медицинская и психологическая помощь:

• Диагностика (врачебная и психологическая)

• Лечение и реабилитация (использовагие эксклюзивных психотерапевтических методик, технологий и программ).

• Подбор индивидуальных методов терапии и кодирования.

• Индивидуальная и групповая психотерапия.

• Консультативная помощь родственникам пациентов.

Кодирование в Брянске

Приём ведёт врач психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт. Стаж работы по специальности 20 лет.

Мы работаем на основании лицензии: №ЛО-32-01-001358 от 15 мая 2017.г. о наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Уникальное сочетание лучших традиций отечественной медицины и новейших достижений науки получило заслуженное признание наших пациентов. У нас успешно функционирует система электронной регистратуры , запись на приём к нашим специалистам возможна и через Интернет.

Наркологический центр "Точка трезвости"-это возвращение к здоровой жизни! Специалисты центра-это врачи, чей профессианализм не подвергается сомнениям. Обратитесь за помощью к нам и вы поймёте, что лечение алкоголизма-это шанс на нормальную, спокойную и здоровую жизнь. Жизнь в которой нет места алкоголю!

Кодировка по методу Довженко

Довженко Александр Романович был первым, кто разработал свою собственную методику кодирования от алкоголизма. Главными составляющими терапии являются гипноз, внушение и шоковая или стрессовая терапия.

Кодировка по методу Довженко основывается на использовании некоторых психиатрических методик. К ним относятся анализ, рациональная терапевтическая практика, гипносуггестивная терапия и нейролингвистическое программирование.

Врачи наркологи

Пирус Роберт Владимирович врач психиатр-нарколог высшая квалификационная категория Зав. Отделения для лечения наркоманий. Стаж работы с 1998 года.

Козулин Сергей Александрович врач психиатр-нарколог высшая квалификационная категория Стаж работы с 1998 года.