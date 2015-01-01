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Лечение алкоголизма в Брянске: кодирование и вывод из запоя
Чаще всего люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией не считают себя больными и как следствие отказываются от лечения. Не отчаивайтесь! Обратитесь к нам. Мы поможем и научим как настроить близкого вам человека на лечение и создать условия для скорейшего отказа от приёма алкоголя, наркотиков .
• лечение алкоголизма
• помощь при наркомании, токсикомании
• а также: депрессии, неврозы, невротические расстройства, нарушения сна.
• Выезд на дом, амбулаторная помощь:
• Вывод из запоя, купирование похмельного соcтояния и послепохмельных расстройств
• Детоксикационная программа
• Методы опосредованной противорецидивной терапии (кодирование, «торпедо», «эспераль» , «химзащита», «таламолицин», «аквилонг»). Эмоционально стрессовая гипнотерапия
• Госпитализация в специализированные стационары
Медицинская и психологическая помощь:
• Диагностика (врачебная и психологическая)
• Лечение и реабилитация (использовагие эксклюзивных психотерапевтических методик, технологий и программ).
• Подбор индивидуальных методов терапии и кодирования.
• Индивидуальная и групповая психотерапия.
• Консультативная помощь родственникам пациентов.
Кодирование в Брянске
Приём ведёт врач психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт. Стаж работы по специальности 20 лет.
Мы работаем на основании лицензии: №ЛО-32-01-001358 от 15 мая 2017.г. о наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
Уникальное сочетание лучших традиций отечественной медицины и новейших достижений науки получило заслуженное признание наших пациентов. У нас успешно функционирует система электронной регистратуры , запись на приём к нашим специалистам возможна и через Интернет.
Наркологический центр "Точка трезвости"-это возвращение к здоровой жизни! Специалисты центра-это врачи, чей профессианализм не подвергается сомнениям. Обратитесь за помощью к нам и вы поймёте, что лечение алкоголизма-это шанс на нормальную, спокойную и здоровую жизнь. Жизнь в которой нет места алкоголю!
Кодировка по методу Довженко
Довженко Александр Романович был первым, кто разработал свою собственную методику кодирования от алкоголизма. Главными составляющими терапии являются гипноз, внушение и шоковая или стрессовая терапия.
Кодировка по методу Довженко основывается на использовании некоторых психиатрических методик. К ним относятся анализ, рациональная терапевтическая практика, гипносуггестивная терапия и нейролингвистическое программирование.
Врачи наркологи
Пирус Роберт Владимирович врач психиатр-нарколог высшая квалификационная категория Зав. Отделения для лечения наркоманий. Стаж работы с 1998 года.
Козулин Сергей Александрович врач психиатр-нарколог высшая квалификационная категория Стаж работы с 1998 года.